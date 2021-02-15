Актор обрав команду Олега Винника.

На сцені шоу "Голос країни-11" виступив професійний актор Віталій Борисюк.

Читайте такожФіналістка нацвідбору на "Євробачення" прийде на "Голос країни" (фото, відео)На таку авантюру його підштовхнула дружина Ольга Сумська. Саме їй він і присвятив виконання пісні Per te на сліпих прослуховуванннях на "Голосі".

"Голос – це авантюра. Моя дружина Ольга Сумська підбила мене на цю нову подорож. Вона моя основна натхненниця взагалі і у музичній творчості", - сказав Борисюк.

Своїм співом артисту вдалося розвернути крісло одного із зіркових суддів. Борисюк буде перезавантажуватись під наставництвом Олега Винника.

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Автор: Ольга Робейко