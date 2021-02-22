До Андрія повернулися два зіркові тренери.

На сцену шоу "Голос країни" вийшов драйвовий рок-виконавець Андрій Науменко.

Він вразив своїм співом як зіркових тренерів, так і глядачів.Читайте такожЕкс-дует "Алібі" вразив своїм рішенням на шоу "Голос країни" (фото, відео)

"Дуже цікава особистість", - похвалив учасника проекту Монатік.

"Ви дуже крутий, ви 100-відсоткова зірка для мене", - сказала Дорофєєва.

"Це було настільки з драйвом!" - охарактеризував виступ Андрія Винник.

"Я обираю Надю", - сказав Науменко. Таким чином, рок-співак поповнив команду Дорофєєвої.

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Автор: Ольга Робейко