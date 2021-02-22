Хлопець підкорив сцену "Голосу" / фото instagram.com/goloskrainy_official
На сцену шоу "Голос країни" вийшов драйвовий рок-виконавець Андрій Науменко.
Він вразив своїм співом як зіркових тренерів, так і глядачів.Читайте такожЕкс-дует "Алібі" вразив своїм рішенням на шоу "Голос країни" (фото, відео)
"Дуже цікава особистість", - похвалив учасника проекту Монатік.
"Ви дуже крутий, ви 100-відсоткова зірка для мене", - сказала Дорофєєва.
"Це було настільки з драйвом!" - охарактеризував виступ Андрія Винник.
"Я обираю Надю", - сказав Науменко. Таким чином, рок-співак поповнив команду Дорофєєвої.
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