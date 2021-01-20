"Гострі картузи" / фото instagram.com/cillianmurphyofficiall
Творець популярного серіалу "Гострі картузи" (Peaky Blinders) Стівен Найт заявив, що шостий сезон шоу стане останнім.
Читайте такожВийшов трейлер хорору "Країна чудес Віллі" з Ніколасом Кейджем (відео)Про це повідомляє Variety.
За словами Найта, наразі йдуть зйомки фінальних серій, які були перервані через епідемію коронавірусу COVID-19.
При цьому підкреслив, що історія серіалу буде продовжена. Можливо, мова йде про фільм або спін-офф.
"Ми впевнені, що це буде найкращий сезон з усіх, і він сподобається нашим фанатам. У той час, як серіал закінчується, історія продовжиться в іншій формі", - заявив Найт.
"Гострі картузи": що відомо про серіал
Головні ролі виконали Кілліан Мерфі і Хелен МакКрорі / фото instagram.com/cillianmurphyofficiall
- Британський кримінальний драматичний серіал, створений Стівеном Найтом у 2013 році для телеканалу BBC Two.
- Оповідає про діяльність злочинного клану Шелбі в Бірмінгемі в 1920-і роки.
- Перший сезон гангстерського серіалу, що складається з шести епізодів, зібрав аудиторію у 2,4 млн глядачів.
- У 2019 році серіал отримав премію National Television Awards в номінації "кращий драматичний серіал".
- Головні ролі в серіалі виконали Кілліан Мерфі та Хелен МакКрорі.
- Дата виходу нових серій в ефір поки невідома.
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