Над відео працювали режисер Віктор Придувалов і оператор Ярослав Пілунський.

У четвер, 14-го жовтня, в Україні відзначають День захисника і захисниці. Гурт ТНМК презентував відеороботу на пісню "ПМ'ТЙ" ("Пам'ятай"). Про це повідомляє YouTube-канал колективу.

"Ця пісня про те, що тримає нас в темні часи - про дію, мрію і кохання", — заявили музиканти під кліпом.

Сингл "ПМ'ТЙ" містить відразу три різні варіації пісні, а відео знято на версію, створену в колаборації з PROBASS & HARDI.

Читайте також"Кевін повертається?": опубліковано трейлер культового фільму "Один вдома"Кліп був знятий в травні цього року, в місті Щастя. Вперше група потрапила до Щастя на початку бойових дій, зігравши для воїнів у бліндажі. Вибираючи місто, амбасадорами якого ТНМК повинні були стати в цьому проекті, згадали про перший виступ і вирішили повернутися.

У головній ролі знялася волонтер і доброволець-парамедик Аліна Михайлова.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що Фагот (Олег Михайлюта, - УНІАН) прокоментував виліт з шоу "Танці з зірками".

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Автор: Каролина Гайдук