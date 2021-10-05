Минулого ефіру Фагот та Катерина Тришина залишили проект.

Учасник українського гурту ТНМК Олег Фагот Михайлюта прокоментував виліт з шоу "Танці з зірками".

Читайте такожІлона Гвоздьова феєрично повернулася на "Танці з зірками" (фото, відео)Свій допис зі словами подяки усім, хто вірив у його успіх на проекті, артист розмістив в Instagram.

"Це була прекрасна подорож довжиною в п’ять тижнів, вивчені нові п‘ять танців та скинуті 12 зайвих кілограмів", - написав Фагот.

Він подякував своїй партнерці на паркеті за терпіння та віру в його танцювальні таланти.

"Прекрасно та красиво провели час та подарували собі та глядачам свято!" - підсумував учасник ТНМК.

Нагадаємо, Фагот та Катерина Тришина - одна з найбільш обговорюваних пар, адже вони - колишні кохані.

Як повідомляв УНІАН, після 5 ефіру Фаготу і Тришиній довелося покинути "Танці з зірками". В цьому ефірі вони виконували вальс під пісню Іванни Червінської "Вербова дощечка". Це українська народна пісня, яка звучала у фільмі Сергія Параджанова "Тіні забутих предків".

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Автор: Ольга Робейко