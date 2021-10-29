​​​​​​​Це не перший анонсований проект про Литвиненка.

Американський канал HBO знімає серіал про отруєння Росією колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка. Самого росіянина зіграє зірка серіалу "Шерлок" (BBC) та фільму Marvel "Доктор Стрендж" Бенедикт Камбербетч.

Про це повідомляє The Variety.

Серіал "Лондонград" знімуть за мотивами книги Алана Коуелла "Останній шпигун" – про історію співробітника ФСБ РФ, який втік з Росії у Британію та був убитий російськими спецслужбами у 2006 році внаслідок отруєння радіоактивним ізотопом полонія-210.

Камбербетч також виступить виконавчим директором серіалу.

Читайте такожВийшов трейлер другого сезону серіалу "Король тигрів" від NetflixЦе не перший анонсований проект про Литвиненка. У липні в Британії відбулась прем’єра опери "Життя і смерть Олександра Литвиненка".

Колишній співробітник ФСБ Олександр Литвиненко, який отримав політичний притулок у Британії, помер у Лондоні 23 листопада 2006 року.

Розслідування британської сторони встановило, що його отруїли полонієм, і до цього причетні екс-офіцер КДБ й депутат Держдуми Андрій Луговий та підприємець Дмитро Ковтун. Незадовго до смерті Литвиненко зустрічався з ним у Лондоні.

У російському МЗС стверджували, що розслідування загибелі Литвиненка мало "яскраво виражене політичне підґрунтя", а процес "не є прозорим ні для російської сторони, ні для громадськості".

У вересні Європейський суд з прав людини визнав Росію відповідальною за отруєння Литвиненка.

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Автор: Яна Ставська