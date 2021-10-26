Зйомки фільму почнуть у березні 2022 року.

Зірка серіалу від HBO "Гра престолів" Емілі Кларк погодилась на головну роль у sci-fi фільмі "The Pod Generation" режисерки Софі Барт. Її партнером по зйомках буде Чиветел Еджіофор ("12 років рабства").

Про це повідомляє The Variety.

Події науково-романтичної стрічки розгортаються в епоху ШІ, коли самотній парі Рейчел (Емілі) та Елві (Чиветел) пропонують розділити на рівних умовах вагітність за допомогою інноваційної технології розробки технологічного гіганта Pegasus – штучних статевих органів.

Елві, ботанік і відданий пурист, сумнівається, проте його кохання до Рейчел спонукає погодитися на пропозицію. Так починається божевільний шлях до батьківства у цьому дивному новому світі.

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Як розповіла режисерка стрічки Барт, Емілі з того типу акторок, з якими працювати легко і захопливо: "Її обеззброююче почуття гумору і здатність справлятися зі складнощами ідеально поєднуються з харизмою Чиветеля".

Керуюча директорка кінокомпанії Фіоннуала Джеймісон зазначила, що історія є показово феміністичного спрямування, що порушує етичні проблеми того, куди людство ведуть сучасні технології (наприклад, коли статеві органи стають товаром)

"The Pod Generation" стане третім повнометражним фільмом Софі Барт після "Холодних душ" та "Мадам Боварі".

Кінострічку погодилася продюсувати, зокрема, паризька компанія, яка до цього займалась просуненням "Смерті Сталіна" і "Недоторканних".

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Автор: Яна Ставська