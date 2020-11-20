Хто з чоловіків залишить шоу після 5 ефіру й більше не боротиметься за серце Мішиної.

У п'ятницю, 20 листопада, вийде 5 випуск романтичного реаліті "Холостячка".

В новому випуску шоу Ксенія Мішина запросить чоловіків у похід, де вони проведуть цілий тиждень у диких умовах.

"У подібних ситуаціях люди перевіряються. Я хочу подивитися, хто і як поведеться. Як учасники виживатимуть у таких умовах і розмежовуватимуть увагу між своїм комфортом і жінкою, яка їм подобається", — зазначає Ксенія.

Цей тиждень відрізняється від попередніх тим, що "холостячка" житиме разом з чоловіками на острові, перебуваючи з ними в рівних умовах. Про це повідомляє СТБ у своєму Telegram-каналі.

На глядачів чекають пристрасті на проекті: ревнощі, обурення й навіть сльози. А ще, судячи з анонсу, на шоу "Холостячка" станеться перший поцілунок.

"Холостячка" 5 випуск: анонс онлайн

"Холостячка": хто залишив шоу в 4 випуску

Після 4 випуску шоу його залишили два учасники — Дзівульський Назар та Ілля Рибальченко.

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Автор: Ольга Робейко