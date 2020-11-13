На початку 4 випуску шоу "Холостячка" головна героїня Ксенія Мішина познайомила учасників зі своїм життям — привела їх на зйомки фільму.
Як минув 4 ефір шоу "Холостячка"
Холостячка провела побачення з Андрієм Рибаком за вейксерфінгом. Парі дуже сподобалося таке дозвілля. Потім вони мило поспілкувалися.
Далі було групове побачення із чотирма учасниками шоу, на якому стався скандал: виявилося, що Дзівульський Назар раніше відмовився від свого сина Платона.
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Та на проекті він постійно всім розповідав про прекрасні стосунки й любов до сина. Назар стверджує, що прийняв таке рішення через скрутну фінансову ситуацію.
Мішина переглянула відеозвернення колишньої дружини Назара, в якому та розповіла, що Дзівульський взагалі не спілкувався із сином й лише за місяць до проекту розкрив, що він — його батько.
"Зараз ти вирушаєш додому", - сказала Мішина Назару. Той відповів, що ніхто не має права копирсатися у його минулому.
Хто пішов із шоу на церемонії троянд
На церемонії троянд Ксенія Мішина не вручила бутоньєрку Іллі Рибальченку, він залишив проект, адже "холостячка" засумнівалася у його вірності після відвертої розмови з ним.
4 випуск "Холостячки": анонс
"Холостячка": хто залишив шоу в 3 випуску
Після 3 випуску шоу його залишили аж три учасники — Костянтин Скрипачук, Сергій Кирієнко та Артем Шепель.
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