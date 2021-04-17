Головною подією свіжого випуску "Холостяка" стало побачення з Розалі.

У п'ятницю, 16 квітня, о 19:00 стартував 7 випуск проекту "Холостяк-11". Головний герой шоу і його учасниці вирушили до Єгипту.

Хто покинув шоу "Холостяк-11" у 7 випуску від 16.04.2021

"Ти готова до щирих стосунків, але ці стосунки будуть не зі мною. На жаль, у мене немає для тебе троянди", - сказав "холостяк" Юлі й попрощався з нею.

"Бажаю Міші, щоб він знайшов на шоу те, що шукає", - сказала дівчина.

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Як минув 7 випуск проекту "Холостяк"

У 7 випуску романтичного шоу на глядачів чекає справжнє загострення пристрастей. Так, Михайло Заливако провів тривале побачення з Розалі, що змусило понервувати інших претенденток на серце "холостяка".

Але й інші учасниці не залишилися пасивними, вони наважувалися на поцілунок з "холостяком".

Крім того, деякі дівчата влаштували справжні істерики Михайлу. Серед них - і Юля "зайка".

Анонс 7 випуску "Холостяка" від 16.04.2021

"Холостяк-11": хто покинув шоу в 6 випуску

У свіжому випуску проекту "Холостяк" з шоу пішла Ліза, у якої останнім часом було дуже багато претензій до Михайла.

"Я не можу тобі вручити цю троянду, я тебе проведу", - сказав Міша Каті. Таким чином, в 6 випуску дівчина покинула шоу.

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Автор: Ольга Робейко