На нас чекає найбільш пристрасне побачення сезону, на яке вирушить Юля.

У п'ятницю, 23 квітня, о 19:00 стартує 8 випуск романтичного українського шоу "Холостяк-11". На глядачів чекають нові інтриги серед учасниць проекту.

Читайте такожУчасниця "Холостяка" розповіла про стосунки з екс-чоловіком Андрієм БогданомСудячи з анонсу нового випуску, одна з дівчат потрапить під удар суперниць - вони об'єднаються проти Юлі "зайки", щоб довести Міші, що вона далеко не та, за кого себе видає. Під час 8 ефіру дізнаємося, чи правда це і як "зайка" візьметься себе захищати.

Крім того, на нас чекає найбільш пристрасне побачення сезону, на яке вирушить Юля. Воно пройде у спа.

"Юля вирушить з Михайлом в спа, де почуття будуть зашкалювати, а стримувати себе буде практично неможливо. Однак щось піде не так, і учасниця буде змушена слізно прощатися з Мішею. Невже дівчина розіб'є серце "холостяку" і добровільно піде з проекту?",- йдеться в анонсі шоу на сайті СТБ.

Хто покинув шоу "Холостяк" у 7 випуску від 16.04.2021

"Ти готова до щирих стосунків, але ці стосунки будуть не зі мною. На жаль, у мене немає для тебе троянди", - сказав "холостяк" Юлі та попрощався з нею.

"Бажаю Міші, щоб він знайшов на шоу те, що шукає", - сказала дівчина.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко