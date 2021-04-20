У трійці фаворитів Євробачення 2021 відбулася ротація - прогноз букмекерів (фото)

Трійка лідерів залишається такою ж, але дві країни-конкурсантки помінялися місцями.

Згідно зі свіжими прогнозами букмекерів, перемогу на Євробаченні 2021 прогнозують представниці Мальти Дестіні Чукуньєрі з композицією Je Me Casse. Читайте такожФаворитка Євробачення 2021 прокоментувала прогнози букмекерів (фото, відео)Нові прогнози з'явилися на міжнародному сайті пісенного конкурсу. На другому місці опинилася Франція, яку представить Barbara Pravi. Вона посунула Швейцарію (Gjon's tears з піснею Tout l'univers), що посідала раніше другу позицію. Мальта Франція Швейцарія Євробачення 2021: що відомо Конкурс відбудеться в Роттердамі в травні.

Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня.

Для участі в шоу всі переможці відборів представили нові пісні. Від України на конкурс поїде гурт Go_A з піснею "Шум". Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Ольга Робейко

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