Євробачення 2021 пройде в Роттердамі / фото instagram.com/eurovision
Згідно зі свіжими прогнозами букмекерів, перемогу на Євробаченні 2021 прогнозують представниці Мальти Дестіні Чукуньєрі з композицією Je Me Casse.
Читайте такожФаворитка Євробачення 2021 прокоментувала прогнози букмекерів (фото, відео)Нові прогнози з'явилися на міжнародному сайті пісенного конкурсу. На другому місці опинилася Франція, яку представить Barbara Pravi. Вона посунула Швейцарію (Gjon's tears з піснею Tout l'univers), що посідала раніше другу позицію.
Свіжі прогнози букмекерів
Мальта
Франція
Швейцарія
Євробачення 2021: що відомо
- Конкурс відбудеться в Роттердамі в травні.
- Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня.
- Для участі в шоу всі переможці відборів представили нові пісні. Від України на конкурс поїде гурт Go_A з піснею "Шум".
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