18 травня о 22:00 розпочнеться перший півфінал щорічного пісенного конкурсу "Євробачення". На ньому учасники 18 країн виступлять зі своїми піснями. Організатори конкурсу визначили порядок виступу всіх учасників та затвердили їхні пісні. Однією з країн-учасниць першого півфіналу буде Україна.
Як пройде "Євробачення" у 2021 році
Традиційно конкурс складається з двох півфіналів. Перший етап проводиться сьогодні. 20 травня відбудеться другий півфінал, де виступлять решта 17 претендентів. З кожного півфіналу буде обрано по 10 країн, які увійдуть до фіналу. У фіналі також виступить країна, яка приймає конкурс(у 2021 році - Нідерланди), і п'ять країн-засновників конкурсу: Франція, Німеччина, Італія, Іспанія і Великобританія. Всього у фіналі виступить 26 країн. Білорусь і Вірменія цього року вибули з числа учасників.
Порядок виступів у першому півфіналі
18 травня країни виступатимуть у такому порядку: Литва, Словенія, Російська Федерація, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан, Україна, Мальта. Всі учасники вже визначилися зі своїми піснями.
- Литва - група The Roop з піснею «Discoteque».
- Словенія - Ана Сокліч з піснею «Amen».
- Росія - Manizha з піснею «Russian Woman».
- Швеція - Тусе з піснею «Voices».
- Австралія - Монтень з піснею «Technicolour».
- Північна Македонія - Василь Гарванліев «Here I Stand».
- Ірландія - Леслі Рой з піснею «Maps».
- Кіпр - Елена Цагріну з піснею «El Diablo».
- Норвегія - TIX з піснею «Fallen Angel».
- Хорватія - Альбіна з піснею «Tick-Tock».
- Бельгія - Hooverphonic з піснею «The Wrong Place».
- Ізраїль - Еден Олені з піснею «Set Me Free».
- Румунія - Roxen з піснею «Amnesia».
- Азербайджан - Саміра Ефенді з піснею «Mata Hari».
- Україна - Go_A з піснею «SHUM».
- Мальта - Дестини Чукуньере з піснею «Je me casse».
Україна в першому півфіналі виступить передостанньою. Країну представлятиме група Go_A з піснею "Шум". Пісня виконана в стилі електронної народної музики. Українці зможуть голосувати в першому півфіналі за всіх учасників, крім представників своєї країни.
У другому півфіналі країни виступлять у такому порядку: Сан-Марино, Естонія, Чехія, Греція, Австрія, Польща, Молдова, Ісландія, Сербія, Грузія, Албанія, Португалія, Болгарія, Фінляндія, Латвія, Швейцарія, Данія.
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