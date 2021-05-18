Організатори пісенного конкурсу визначили порядок виступів виконавців.

18 травня о 22:00 розпочнеться перший півфінал щорічного пісенного конкурсу "Євробачення". На ньому учасники 18 країн виступлять зі своїми піснями. Організатори конкурсу визначили порядок виступу всіх учасників та затвердили їхні пісні. Однією з країн-учасниць першого півфіналу буде Україна.

Як пройде "Євробачення" у 2021 році

Традиційно конкурс складається з двох півфіналів. Перший етап проводиться сьогодні. 20 травня відбудеться другий півфінал, де виступлять решта 17 претендентів. З кожного півфіналу буде обрано по 10 країн, які увійдуть до фіналу. У фіналі також виступить країна, яка приймає конкурс(у 2021 році - Нідерланди), і п'ять країн-засновників конкурсу: Франція, Німеччина, Італія, Іспанія і Великобританія. Всього у фіналі виступить 26 країн. Білорусь і Вірменія цього року вибули з числа учасників.

Порядок виступів у першому півфіналі

18 травня країни виступатимуть у такому порядку: Литва, Словенія, Російська Федерація, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан, Україна, Мальта. Всі учасники вже визначилися зі своїми піснями.

Литва - група The Roop з піснею «Discoteque». Словенія - Ана Сокліч з піснею «Amen». Росія - Manizha з піснею «Russian Woman». Швеція - Тусе з піснею «Voices». Австралія - ​​Монтень з піснею «Technicolour». Північна Македонія - Василь Гарванліев «Here I Stand». Ірландія - Леслі Рой з піснею «Maps». Кіпр - Елена Цагріну з піснею «El Diablo». Норвегія - TIX з піснею «Fallen Angel». Хорватія - Альбіна з піснею «Tick-Tock». Бельгія - Hooverphonic з піснею «The Wrong Place». Ізраїль - Еден Олені з піснею «Set Me Free». Румунія - Roxen з піснею «Amnesia». Азербайджан - Саміра Ефенді з піснею «Mata Hari». Україна - Go_A з піснею «SHUM». Мальта - Дестини Чукуньере з піснею «Je me casse».

Україна в першому півфіналі виступить передостанньою. Країну представлятиме група Go_A з піснею "Шум". Пісня виконана в стилі електронної народної музики. Українці зможуть голосувати в першому півфіналі за всіх учасників, крім представників своєї країни.

У другому півфіналі країни виступлять у такому порядку: Сан-Марино, Естонія, Чехія, Греція, Австрія, Польща, Молдова, Ісландія, Сербія, Грузія, Албанія, Португалія, Болгарія, Фінляндія, Латвія, Швейцарія, Данія.

Вам також може бути цікаво:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова