В український прокат фільм вийде 8 лютого 2024 року.

Кінокомпанія Ganza Film випустила трейлер біографічної драми "Інший Франко", присвяченої видатному сина великого батька – Петру Франко.

Як повідомляє прес-служба дистриб'ютора Adastra Cinema, фільм розповідає про біографію сина великого "Каменяра" Івана Франка – Петра. Він був одним із засновників організації "Пласт", льотчиком і засновником авіації в Галицькій армії, науковцем, який мав 36 наукових патентів на винаходи, а ще депутатом Верховної Ради УРСР. Молодший Франко був репресований радянською владою та вивезений у Сибір, але дорогою він загинув за загадкових обставин.

Режисером байопіку виступив Ігор Висневський, для якого ця стрічка стане повнометражним дебютом.

Роль Петра Франка зіграв В’ячеслав Довженко, відомий насамперед завдяки ролі Серпня у фільмі Ахтема Сеітаблаєва "Кіборги". Сам Сеітаблаєв ("Хайтарма", "Кіборги", "Додому", "Захар Беркут") зіграв колишнього друга Петра, який став на обрав інший політичний шлях на початку радянської окупації України. Дружину головного героя зіграла зірка Івано-Франківської сцени Надія Левченко, також одну з ролей у фільмі отримала Ірина Кудашова, відома за cеріалом "Школа".

Саундтрек для стрічки "Інший Франко" записала вокальна формація "Пікардійська Терція".

Зйомки фільму проходили, як і у павільйонах, так і на справжніх історичних локаціях: у Львові в Стрийському парку та меморіальному музеї "Дім Франка" на Львівщині. Спеціально для виробництва картини було збудовано репліку літака Першої світової війни моделі "Альбатрос", на якому літав Петро Франко.

Під час роботи над фільмом його творці проводили консультації з родиною Петра Франка та працівниками музею "Дім Франка", щоб створити об'єктивну картину життя та роботи науковця та політичного діяча. Метою своєї роботи вони називають відновлення історичної справедливості та намір знову зробити ім’я ще одного Франка відомим, а його спадок – важливим.

"Петро Франко – це історична постать, про яку ми мало знаємо. Він і засновник організації "Пласт", і один із тих, хто започаткував українську військову авіацію, і науковцем був – в голодні часи досліджував можливості харчової промисловості. Але водночас, з приходом у Львів СРСР, стає депутатом Верховної Ради УРСР. Це людина зі стосом таємниць та секретів в біографії, Але в нашому фільмі значно важливіше інше. Уявіть собі, він дізнається, що сьогодні його або відправлять до Сибіру, або просто вб’ють. У нього залишається лише один день, щоб провести його з сім’єю. Що він відчуватиме?", – розповів про фільм виконавець головної ролі актор В’ячеслав Довженко.

В широкий український прокат фільм вийде 8 лютого 2024 року.

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