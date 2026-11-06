В стилі 'Джона Уіка': вийшов трейлер видовищного екшна 'Каросі' (відео)

В український прокат фільм вийде в лютому 2027 року.

Вийшов український трейлер видовищного екшн-трилера "Каросі" (Karoshi), продюсером якого виступив режисер і каскадер Чад Стахелськи (франшиза "Джон Уік").

Події фільму розгортаються в недалекому майбутньому на Мангеттені, де корпоративна лояльність та культурні традиції безповоротно змінили повсякденне життя. Після трагічної смерті співробітника, до впливової компанії проникає таємничий чужинець, який намагається викрити жорстоку систему, що ховається за відполірованою картинкою.

До речі, з японської термін "каросі" перекладається як "смерть від надмірної праці".

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Головні ролі у фільмі зіграли Джанкарло Еспозіто ("МаXXXін", "Мегалополіс", серіали "Пуститися берега", "Мандалорець і Грогу", "Хлопаки"), Синтія Еріво ("Погані часи у "Ель Роялі", "Гаррієт", "Wicked: Чародійка"), Такехіро Хіра ("Капітан Америка: Чудесний новий світ", серіали "Шьогун", "Монарх: Спадок монстрів"), Тео Ю ("Минулі життя", "Рішення піти", серіал "Шантаж"), Ізабель Мей ("Крик 7", серіали "1923", "Молодий Шелдон"), Білл Кемп ("12 років рабства", "Бьордмен", "Вбивство священного оленя") та інші.

Режисером стрічки виступив Такасі Дошер ("Єдина", "Все ще").

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Adastra Cinema, в український прокат фільм вийде в лютому 2027 року, але точна дата стане відома пізніше.

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