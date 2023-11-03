В прокат фільм режисера Девіда Літча вийде 1 березня 2024 року.

Кінокомпанія Universal Pictures представила перший трейлер комедійного бойовика "Каскадер" (The Fall Guy) з Райаном Гослінгом та Емілі Блант.

Фільм, заснованний на однойменному серіалі 1980-х років, розповість про каскадера на ім'я Кольт, який переживає не найкращі часи. Одного разу його винаймають дублювати найвідомішу зірку бойовиків Тома Райдера, і коли здається, що його життя ось-ось налагодиться – все йде шкереберть. Виявляється, що режисеркою фільму є колишня дівчина Кольта, з якою вони погано розійшлися, і вона зовсім не рада співпраці. Більш того, зірковий актор раптово зникає – і тепер Кольт має застосувати усі свої навички, щоб відшукати Райдера, якщо він хоче зберегти цю роботу.

Окрім Райана Гослінга ("Драйв", "Той, хто біжить по лезу 2049", "Барбі") та Емілі Блант ("Тихе місце", "Оппенгеймер", "Продавці болю"), у фільмі зіграли Аарон Тейлор-Джонсон ("Пипець", "Месники: Ера Альтрона", "Швидкісний поїзд"), Стефані Сюй ("Все завжди і водночас"), Вінстон Дюк ("Чорна пантера"), Ганна Веддінгем ("Тед Лассо") та інші.

Режисером фільму виступив колишній дюблер Бреда Пітта та Жана-Клода Ван Дамма, професійний каскадер Девід Літч, який до цього зняв фільми "Джон Уік", "Атомна блондинка", "Дедпул 2", "Форсаж: Гоббс та Шоу" та "Швидкісний поїзд".

У світови прокат фільм "Каскадер" май вийти 1 березня 2024 року.

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