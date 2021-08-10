Серіал розповість про студентські роки Уенсдей Аддамс.

Британська актриса Кетрін Зета-Джонс ("Чикаго", "Дванадцять друзів Оушена", "Маска Зорро") приєдналася до акторського складу майбутнього серіалу Netflix "Уенсдей" (Wednesday).

Про це повідомляється на офіційній сторінці Netflix в Instagram.

51-річна актриса зіграє роль Мортіші – матері сімейства Аддамс.

Роль Гомеса Аддамса при цьому дісталася Луїсу Гусману ("Ночі в стилі бугі", "Влада страху", "Трафік").

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Як повідомляв УНІАН, раніше стрімінговий сервіс Netflix анонсував, що американський кінорежисер Тім Бертон ("Едвард руки-ножиці", "Труп нареченої", "Похмурі тіні") зніме серіал "Уенсдей", який розповість про роки навчання Уенсдей Аддамс в академії Nevermore. Дата виходу серіалу поки невідома.

Як відзначається в описі до майбутнього восьмисерійного серіалу, підросла Уенсдей намагатиметься оволодіти своїми екстрасенсорними здібностями, запобігти жахливій серії вбивств, що тероризує місто, і розгадати містичну таємницю, в яку були втягнуті її батьки 25 років тому. Паралельно героїня спробує вибудувати відносини з іншими учнями академії.

Вже відомо, що головну роль в серіалі зіграє Дженна Ортега, яка до цього засвітилася в серіалі "Ти", а також фільмах "Залізна людина 3" і "Няня. Королева проклятих".

Відзначимо також, що вперше історію похмурої сімейки Аддамс на екранах показали в 60-х роках минулого століття, коли в США виходив однойменний комедійний сітком. З тих пір історію багаторазово перезнімали у вигляді серіалів, мультфільмів і фільмів, проте найбільшого успіху досягла чорна комедія "Сімейка Аддамс", випущена в 1991 році, де роль Уенсдей Аддамс виконала Крістіна Річчі.

Автор: Марина Григоренко