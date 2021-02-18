Стрімінговий сервіс Netflix анонсував, що американський кінорежисер Тім Бертон зніме серіал "Уенсдей" (Wednesday).
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Про це повідомляє popcornnews.
Серіал призначений для підлітків. Він розповість про роки навчання Уенсдей Аддамс в Академії Nevermore.
"Вона буде намагатися оволодіти своїми екстрасенсорними здібностями, щоб запобігти жахливу серію вбивств, що тероризує місцеве місто, і розгадати містичну таємницю, в яку були втягнуті її батьки 25 років тому, - і одночасно з усім цим героїня намагається вибудувати відносини з іншими учнями Академії", - йдеться в синопсисі.
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