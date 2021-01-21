Герої переживуть семирічний "стрибок у часі".

Новозеландський актор Кей Джей Апа, який грає головну роль в серіалі "Рівердейл", розкрив подробиці п'ятого сезону.

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Про це повідомляє TVLine.

Виявляється, що герої переживуть семирічний "стрибок у часі". За словами актора, це допоможе освіжити героїв і показати новий світ Рівердейла.

Апа розповів, що після закінчення навчання він потрапив до лав збройних сил. А коли повернувся додому, його місто змінилося через Хайрома. Сам Апа візьме участь у порятунку Рівердейла. Він повинен буде зібрати колишніх друзів, щоб почати відновлення малої батьківщини. Почнуть вони зі старшої школи.

Варто відзначити, що першу серію нового сезону вже показали 20 січня.

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Автор: УНІАН