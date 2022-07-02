Материнська компанія вирішила припинити діяльність у РФ, оскільки вести бізнес стало неможливим через численні складнощі, з якими стикаються іноземні компанії.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну кінокомпанія Universal Pictures заявила про те, що остаточно йде з Росії і закриває офіс.

Про це повідомляє Telegram-канал "Бюлетень кінопрокатника" з посиланням на джерела в компанії.

Раніше Universal Pictures відправила ряду кінотеатрів повідомлення про те, що операції компанії згорнуть протягом декількох місяців.

"Материнська компанія вирішила припинити діяльність в РФ, так як вести бізнес стало неможливим через численні складнощі, з якими стикаються іноземні компанії",-йдеться в листі Universal.

Війна в Україні та кінокомпанії:

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну.

У березні 2022 року великі голлівудські кінокомпанії, включаючи Universal Pictures, Warner Bros. і Paramount, заявили про припинення прокату в Росії.

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