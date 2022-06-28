Мережі готелів Holiday Inn і Crowne Plaza йдуть з російського ринку.

Британська компанія InterContinental Hotel Group (IHG), що володіє великими мережами готелів Holiday Inn і Crowne Plaza, йде з Росії.

Про це повідомила прес-служба компанії.

"Ми як і раніше глибоко стурбовані війною на Україні та викликаною нею гуманітарною кризою. Після початку війни ми оголосили про припинення майбутніх інвестицій, девелоперської діяльності та відкриття нових готелів в Росії, а також про те, що в осяжному майбутньому не маємо наміру відновлювати будь-яку інвестиційну або девелоперську діяльність. Ми також закрили наш корпоративний офіс у Москві. Ці кроки послідували за значними пожертвами нашим партнерам з гуманітарних благодійних організацій і зобов'язанням працювати з власниками готелів в інших країнах для надання притулку біженцям", – йдеться в повідомленні.

Також в компанії відзначили, що на даний момент працюють над припиненням всіх операцій в Росії у зв'язку з мінливими санкційними режимами Великобританії, США і ЄС, а також з поточними і зростаючими проблемами роботи в країні.

Водночас повідомляється, що компанія продовжує підтримувати співробітників з України та Росії.

Як пише "Медиазона", в Росії IHG входить до трійки найбільших міжнародних мереж готельного ринку і управляє 29 готелями. У 2018 році компанія заробила на російському ринку 124 мільйони доларів. Після початку війни з Україною IHG призупинила інвестиції в Росію.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня 2022 року про відхід з Росії також оголосила міжнародна готельна мережа Marriott, яка пропрацювала в країні 25 років і налічувала понад 20 готелів. До цього компанія повідомляла, що закриє офіс в Москві, призупинить інвестиції і не буде відкривати нові готелі в Росії. Таке ж рішення прийняли мережі Hilton і Hyatt.