Комедійний трилер "Кліпни двічі" вийде в український прокат 22 серпня 2024 року.

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures представила перший трейлер комедійного трилера "Кліпни двічі" (Blink Twice), що стане режисерським дебютом американської акторки Зої Кравіц ("Шалений Макс: Дорога гніву", "Фантастичні звірі і де їх шукати", "Бетмен") – дочки зіркових батьків Ленні Кравіца та Лізи Боне.

В центрі сюжету фільму – мільярдер у сфері технологій Слейтер Кінґ, який знайомиться з офіціанткою Фрідою на своєму благодійному заході. Між ними пролітає іскра, і він запрошує дівчину скласти компанію йому та його друзям у подорожі до власного приватного острова. Це справжній рай: бурхливі ночі змішуються із сонячними днями, і всі чудово проводять час. Ніхто не хоче, щоб ця відпустка закінчувалася. Однак коли навколо трапляються дивні речі, Фріда починає сумніватися у своїй реальності – з цим місцем явно щось не так, і їй доведеться розкрити правду, якщо вона хоче вижити після цієї вечірки.

Головну роль у фільмі 35-річна режисерка-дебютантка довірила своєму нинішньому бойфренду, голлівудському акторові Ченнінґу Татуму ("Мачо і ботан", "Супер Майк", "Вдача Лохана", "Загублене місто").

Також у фільмі зіграли Наомі Акі ("Зоряні війни: Скайвокер. Сходження", "Вітні Х'юстон: Я хочу з кимось потанцювати"), Саймон Рекс (франшиза "Дуже страшне кіно", "Червона ракета", "Ніжний схід"), Адріа Архона ("Морбіус", "Потрійний кордон", серіали "Нарко", "Справжній детектив"), Крістіан Слейтер ("Ім'я троянди", "Інтерв'ю з вампіром", "Зламана стріла"), Кайл Маклахлен ("Твін Пікс", "Дюна Девіда Лінча", серіал "Секс і місто") та інші.

В український прокат фільм вийде 22 серпня 2024 року, повідомила прес-служба Kinomania Film Distribution.

Як раніше повідомляв УНІАН, також з 11 липня цього року в кінотеатрах України покажуть сатиричну комедію "Забери мене на Місяць" зі Скарлетт Йоганссон і Ченнінґом Татумом.

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