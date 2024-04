В український прокат фільм вийде 11 липня 2024 року.

Кінокомпанія Sony Pictures представила перший трейлер гостросюжетної сатиричної комедії "Забери мене на Місяць" (Fly Me to the Moon) Скарлетт Йоганссон і Ченнінґом Татумом в головних ролях.

Події фільму розгортаються на тлі історичної посадки космічного корабля "Апполон-11" на Місяць. Коли імідж NASA майже зазнав краху, талановита маркетологиня Келлі Джонс розпочинає безпрецедентну промо-кампанію, щоб виправити ситуацію. Цим вона неабияк ускладнює роботу над висадкою усій команді NASA. Проте коли Білий Дім вирішує, що місія є надто важливою аби її провалити, Келлі доручають зняти фальшиве приземлення як запасний варіант. Безкомпромісна боротьба за першість розпочинається.

Головні ролі у фільмі виконали Скарлетт Йоганссон ("Месники", "Складнощі перекладу", "Побудь у моїй шкірі", "Кролик Джоджо") та Ченнінґ Татум ("Мачо і ботан", "Супер Майк", "Вдача Лохана").

Також одну з ролей виконав Вуді Гаррельсон ("Три білборди за межами Еббінга, Міссурі", "Вітаємо у Зомбіленді", "Ілюзія обману", серіал "Справжній детектив").

Режисером виступив Ґреґ Берланті, найбільш відомий як творець Arrowverse за коміксами DC для телеканалу The CW (серіали "Стріла", "Флеш", "Легенди завтрашнього дня", "Супердівчина"). Також він працював над серіалами "Супермен і Лоїс", "Ти" та "Титани".

Як повідомила прес-служба B&H film distribution, в український прокат фільм вийде 11 липня 2024 року.

