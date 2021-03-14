KOLA: "Голос" - це можливість, щоб тебе почули. А полюблять тебе люди, чи ні – вже як буде

Учасниця «Голосу країни-11» співачка KOLA (Анастасія Прудіус) в інтерв’ю УНІАН пригадала, як колись, їдучи у потязі, почула від Тіни Кароль пораду взяти участь у кастингу, розповіла, скільки разів робила спроби «пробитися» в «Голос» та історію вибору сценічного імені, а також відповіла на критику у соцмережах.

Останні три роки ви співали у шоу «Танці з зірками». Як туди потрапили?

Після закінчення для мене шостого сезону «Голосу країни» була дуже засмучена. Навіть трохи образилася на Потапа. Але з часом зрозуміла, що треба не ображатися на когось, а йти за своєю мрією.

Почала приходити в павільйон у наступні сезони «Голосу країни», спілкуватися з творчим колективом. «Танці з зірками» викликали в мене захват, я хотіла бути там. Тому почала писати Вові Заводюку (креативний продюсер проекту, - УНІАН) у фейсбук: «Привіт. Дуже хочу співати на «Танцях». Обіцяю, ти не пошкодуєш». Коли зустрічала його в павільйонах, також про це казала. Зі свого боку, вже випереджаючи мене, він говорив: «KOLA, не треба, я пам'ятаю…». Я йому набридла, але це спрацювало (сміється). Якось зателефонував Сергій Могилевський (бренд-войс каналу 1+1) і сказав, мовляв, приходь, будемо працювати.

Ви розповідали, що перед важливими виступами стабільно хворієте. Чи було таке перед сліпими прослуховуваннями на «Голосі країни – 11»?

Не було, бо вже працюю над цим. І до психолога ходила, і сама с собою «домовляюся». Вночі перед виступом мене кидало в жар, але казала собі: «Насть, знущаєшся? Якщо захворієш, будеш слабачкою. Давай, ти зможеш». Спала, слухаючи мантру здоров'я на телефоні. Прокидалася кожні дві-три години та вмикала заново. Вранці відчула - вау, не захворіла! На восьму ранку поїхала у павільйон.

Перед вашим виступом ведучі шоу згадали, як ви їхали у потязі разом з Тіною Кароль, де вона порадила вам взяти участь у «Голосі країни». Розкажіть про це детальніше.

Того дня я переїздила з Харкова до Києва. Приїхала на вокзал з речами, коробками та валізами. Дуже поспішаючи, не глянула на квиток, побігла у другий вагон. Пізніше з'ясувалося, що мій вагон інший, але саме в другому їхала Тіна Кароль з командою після виступу.

Коли Тіна проходила вагоном, я привіталася з нею. Зізналася, що сцена - моя велика мрія. Вона порадила прийти на кастинг «Голосу країни», побажала удачі та додала, що все у мене вийде. Після цих слів я їхала до Києва з натхненною посмішкою. Вирішила, що ця зустріч, мабуть, знак. Це був вересень 2016 року.

Ким ще могла бути співачка, нині відома як KOLA? Чи були інші варіанти сценічного імені?

Ще змалку, коли виходила на сцену, моє прізвище завжди називали невірно. Прітус, Рідус, Родмус, що завгодно, але не Настя Прудіус. Звісно, це дратувало. Коли у мене з'явився директор та менеджер Діма, почали думати щодо сценічного імені. The Prudis, Act Prudis, Тея, Ляла, Лейла - варіантів було багато. За порадою мами, кожен із варіантів я порахувала та розглянула за системою нумерології. Запропонований Дімою варіант KOLA - це «трійка» - моє число в нумерології.

Список шоу, в яких ви брали участь, чималий. «Україна сльозам не вірить», «Х-фактор», «Нацвідбір Євробачення», «Голос країни». Що дав досвід участі в цих шоу?

На мою думку, справді великий досвід - це коли людина дала п’ятдесят концертів, відпрацювала тур або багато разів співала у прямому ефірі. У мене не так. У «Танцях з зірками» я співаю за кадром, у цього є свій шарм та хвилювання, але все ж таки це не виступ на сцені. Так, на «Танцях» ми кілька разів відкривали ефір, але я не нервувала, як на кастингу, бо там тебе не оцінюють.

В шоу «Україна сльозам не вірить» я потрапила у 16 років, не розуміючи, навіщо мені це. На «Х-фактор» прийшла, щоб мене побачив колишній хлопець та зрозумів, кого втратив (сміється). Це все було дитинство. Найбільший досвід мені дав саме «Голос країни». Я свідомо хотіла потрапити в це шоу. Кілька років мене не брали, і це гартувало. Зрозуміла, що це доросле життя, де треба бути сильною та тримати удар. Бо мрія важливіша за невдачі. Будь-якому молодому артисту варто хоча б раз піти на якийсь кастинг чи шоу, відчути цю конкуренцію та підтримку, здобути досвід.

Шалено вдячна, що я знову в шоу «Голос країни». Прийшла, щоб моя країна про мене почула. Йти за мрією не дивлячись ні на що - це мій головний меседж. Я не до кінця вірю в себе, але, виходячи на сцену «Голосу», стаю більш впевненою. Це наче проходжу якийсь левел, йдучи за мрією. Саме «Голос країни» дає мені ці крила.

Зараз участь в «Голосі країни» сприймаю значно серйозніше, ніж минулого разу. Відчуваю неймовірну відповідальність перед собою, близькими, перед командою шоу. Не маю права на помилку, бо мені треба тримати рівень. Між іншим, поділилася цими думками з Дімою Монатіком і він сказав: «Настя, думаєш, коли я виходив на НСК «Олімпійський», не відчував відповідальність? Чим далі, тим більше артист нервує та відчуває шалену відповідальність».

Якби Діма Монатік не повернувся до вас, кого б із тренерів обрали?

Дуже щаслива, що він до мене повернувся. Не приховую, що хотіла саме до Діми і навіть не думала, до кого ще йти. У нас найкраща команда, дуже дружня сім'я. Якби він не повернувся, дивилася б по ситуації. Намагалася б в очах тренерів побачити, до кого йти. Хто справді хоче бачити мене в команді.

Коли вас взяли в шоу, ЗМІ писали про «скандал в соцмережах». Мовляв, користувачі називають вас професійним артистом, який зайняв місце невідомого таланту. Щоб сказали тим, хто так вважає?

Сцена - це моя мрія з дитинства. Я займаюся всім цим з п'яти років. Щодо моєї популярності та відомості, то мене знають у музичному світі та люди, які займаються вокалом. Але невже моя країна знає про мене, як співачку? - Ні. У мене 16 тисяч підписників. Так, у мене є певний досвід. Але це тому, що щоденно працюю над собою та не сиджу на місці. Чому невідомий початківець може прийти на шоу, а невідома досвідчена не може? Мені тільки вдома мамі співати?

З моєї першої участі в «Голосі країни» минуло 5 років. Тепер я зовсім інша. Набралася досвіду, краще розумію, де мій стиль. Це потрібно показувати людям.

«Голос країни» - це можливість для кожної людини, професіонала чи ні, вийти на найголовнішу сцену нашої країні та зробити так, щоб тебе почули. А полюблять тебе люди чи ні - це вже як буде.

До речі, я читала коментарі, і поганих не так багато. Просто в медіа на цьому роблять акцент. Більшість людей мене все-таки підтримують.

Яку б пісню хотіли виконати на сцені «Голосу країни»?

Я б хотіла заспівати щось своє.

У своєму блозі в YouTube ви говорили про грандіозні цілі на 2021 рік: написати хіт, який увійде в топ-чарти, досягти мільйона переглядів. Участі в «Голосі країни» серед цілей не було. Це шоу замінює для вас все інше?

Не скасовує та не замінює. Участь у «Голосі країни» - це також була моя ціль, але в блозі ще не могла про це казати. «Голос країни» - це велика мрія, яка допоможе досягти інших моїх цілей щодо написання хіта, концертів тощо. Шоу тільки допомагає в цьому, адже я продовжую розвиток та пошук себе. Виходячи щоразу на сцену, стаю внутрішньо сильнішою для себе самої.

Ірина Петренко

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