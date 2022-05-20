Обидві гучні прем'єри відбудуться на початку червня 2022 року.

Український кінопрокатник B&H film distribution офіційно оголосив про вихід в Україні фільмів "Топ Ґан: Меверік" та "Морбіус".

Як йдеться в прес-релізі B&H film, довгоочікуване повернення культової стрічки з Томом Крузом у головній ролі "Топ Ґан: Меверік" в українських кінотеатрах відбудеться 2 червня 2022 року. Події фільму відбуваються через 36 років після подій у першому фільмі. Легендарний Пітер Мітчел вирішує попрацювати новим льотним інструктором Top Gun, де також навчається Бредлі Півень Бредшоу, син Ніка Гуся Бредшоу, який прагне стати льотчиком, як його батько.

Водночас 9 червня 2022 року в український прокат нарешті вийде супергеройський фільм "Морбіус" з Джаредом Лето в головній ролі. Володар премії "Оскар" цього разу перевтілиться на загадкового вампіра Морбіуса. Виявивши у себе смертельну недугу, відомий вчений-біохімік погоджується на ризикований експеримент. Те, що від початку здається успішними ліками, перетворюється на страшну некеровану силу.

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