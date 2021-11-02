В український прокат фільм має вийти 27 січня 2022 року.

Вийшов новий трейлер довгоочікуваного супергеройського фільму жахів за коміксами Marvel "Морбіус" (Morbius) з Джаредом Лето ("Реквієм за мрією", "Пан Ніхто", "Той, хто біжить по лезу 2049", "Загін самогубців") в головній ролі.

Як повідомляє прес-служба B&H film distribution, в український прокат фільм має вийти 27 січня 2022 року.

Зазначимо, у фільмі Джаред Лето зіграє невиліковно хворого вченого-біохіміка доктора Майкла Морбіуса, який, шукаєчи ліки від недуги, перетвориться на живого вампіра. Втім, невдовзі те, що від початку здається успішними ліками, перетворюється на страшну некеровану силу.

В новому трейлері до фільму глядачам показали трохи більше суперздібностей Морбіуса – приміром, окрім сили, регенерації та ехолокації він ще зможе літати. Водночас, з трейлеру стає зрозуміло, що новий статус завдаватиме герою важких душевних страждань.

Читайте такожВийшов трейлер фільму жахів від культової студії Blumhouse з Ітаном Гоуком в ролі маніяка (відео)При цьому в трейлері показали трохи більше натяків на зв'язок "Морбіуса" з всесвітами "Венома" та "Людини-павука". Зокрема, детектив Альберто Родрігес (Аль Мадрігал) згадає Сан-Франциско, де відбувалися події "Венома". Крім того, до Морбіуса у трейлері звертається персонаж Майкла Кітона, який зіграв злочинця Адріана Тумса/Стерв'ятника у фільмі "Людина-павук: Повернення додому".

Також відомо, що у фільмі зіграють Метт Сміт ("Доктор Хто", "Термінатор: Генезис", "Минулої ночі в Сохо"), Адріа Архона (серіал "Справжній детектив", фильми "Потрійний кордон", "Шестеро поза законом"), Джаред Гарріс ("Шерлок Холмс: Гра тіней", "Агенти А.Н.К.Л.", серіали "Корона" та "Чорнобиль") і Тайріз Гібсон (франшизи "Форсаж" та "Трансформери").

Як повідомляв УНІАН, фільм "Веном 2" вийшов в український прокат у жовтні 2021 року.

Автор: Марина Григоренко