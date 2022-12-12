Найбільшу популярність йому принесла співпраця з Девідом Лінчем.

У віці 85 років помер американський піаніст і композитор Анджело Бадаламенті.

Про його смерть повідомляється на сторінці музею рухомого зображення (Museum of the Moving Image) в мікроблозі Twitter. Причини смерті композитора не оголошуються.

"Знаменитий композитор Анджело Бадаламенті, найбільш відомий своєю співпрацею з Девідом Лінчем (включаючи "Твін Пікс", "Синій оксамит" і "Малхолланд Драйв"), помер", - йдеться в повідомленні.

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Чим відомий Бадаламенті

Відомий композитор написав музику більш ніж до 70 фільмів і телесеріалів. Найбільшу популярність йому принесла музика, написана для фільмів і телесеріалів американського кінорежисера Девіда Лінча.

Бадаламенті знявся у фільмі "Малхолланд Драйв", а також зіграв людину за роялем в телесеріалах "У прямому ефірі" і "Твін Пікс: Повернення", а також у фільмі "Синій оксамит".

У 2005 році композитор написав музику для гри "Fahrenheit:Indigo Prophecy".

У 1990 році він отримав "Греммі" за краще інструментальне поп-виконання "Twin Peaks Theme", в 1993 - премію "Незалежний дух" за кращий оригінальний саундтрек "Твін Пікс: Крізь вогонь", а в 2005 - премію "World Soundtrack Award" в номінації "Композитор саундтрека року".

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