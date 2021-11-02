Катерина Вербицька продовжить боротьбу за право на вільне життя.

У понеділок, 1 листопада, вийшли перші дві серії 3 сезону нашумілого серіалу "Кріпосна".

Читайте такожСтало відомо, коли вийде новий сезон серіалу "Кріпосна"Так, глядачам розкрили головну інтригу: чи залишився живим коханий Каті Вербицької Андрій Жадан? Після поранення ножем просто на порозі церкви під час вінчання Жадан вижив. Але не поспішаємо радіти: судячи з анонсу 3-4 серій, на його життя знову здійснять замах.

Як виходитиме серіал "Кріпосна" 3 сезон

Серіал виходитиме на СТБ з понеділка по четвер о 20:15, починаючи з 1 листопада, повідомляє прес-служба каналу.

"Кріпосна" 3 сезон ― графік виходу серій

1 і 2 серії ― 1 листопада о 20:15

3 і 4 серії ― 2 листопада о 20:15

5 і 6 серії ― 3 листопада о 20:15

7 і 8 серії ― 4 листопада о 20:15

9 і 10 серії ― 8 листопада о 20:15

11 і 12 серії ― 9 листопада о 20:15

13 і 14 серії ― 10 листопада о 20:15

15 і 16 серії ― 11 листопада о 20:15

17 і 18 серії ― 15 листопада о 20:15

19 і 20 серії ― 16 листопада о 20:15

21 і 22 серії ― 17 листопада о 20:15

Чому серіал "Кріпосна" став популярним?

"Кріпосна" завоювала міжнародний ринок. У липні 2019 року серіал з приголомшливим успіхом пройшов на польському телеканалі TVP1. Польські глядачі обговорювали проект нарівні з "Грою престолів".

Також серіал побачили в Литві, Казахстані, Росії та Білорусі. Права на показ продані в Японію, Чехію, Угорщину, Словаччину, Болгарію, Латвію, Естонію, Грузію, на території Латинської Америки й у балканські країни.

Крім того, серіал був проданий в Іспанію і став першою українською багатосерійною драмою, яку придбав іспанський телеканал.

Автор: Віолетта Орлова