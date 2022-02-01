Ольга Сумська зіграла роль Софії Косач.

Актриса Ольга Сумська в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН розповіла, як потрапила на зйомки першого костюмованого українського серіалу "Кріпосна".

За словами зірки, режисер серіалу Фелікс Герчиков одразу запропонував роль матері великого дворянського сімейства Софії Косач саме їй.

"У мене тоді повірив режисер Фелікс Герчиков, який знімав мене в декількох своїх проектах. Саме він наполягав, щоб Софію Косач грала Сумська. Продюсери послухали його і затвердили мене на роль. Звичайно, приємно грати змістовний матеріал, коли ти не просто який-небудь прохідний образ. Цікаво грати характерні, драматичні, зворушливі історії", - розповіла Сумська.

Читайте такожУ купальниках на морозі: Огнєвіч та Осадча разом "покайфували" у Буковелі (відео)Також вона додала, що найбільш знаковими для неї стали ролі в серіалі "Гречанка", роль Роксолани, а також найбільше вона запам'ятала зйомки в мюзиклі "Вечорах на хуторі біля Диканьки".

Нагадаємо, раніше 55-річна Ольга Сумська розкрила секрет шокуючого схуднення.

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