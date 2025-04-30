В український прокат фільм вийде 22 травня 2025 року.

Вийшов український трилер кулінарної драми "Кухня" (La Cocina) з номінанткою на "Оскар", "Золотий глобус" і BAFTA, володаркою призу Каннського кінофестивалю за найкращу жіночу роль Руні Марою ("Дівчина з тату дракона", "Керол", "Вона", "Алея жаху") в головній ролі.

За сюжетом фільму, у самому серці великого ресторану на Мангеттені вирують особисті та професійні пристрасті. Педро – мрійливий і бунтівний кухар із Мексики, що змушений працювати нелегально допоки не владнає проблеми з документами (його роль зіграв мексиканський актор Рауль Бріонес). Він закоханий в американську офіціантку Джулію, але їй зовсім не до кохання. Коли з каси закладу зникають гроші, усі підозри падають саме на працівників-мігрантів. Чим ближче до обіднього ажіотажу, тим дужче ситуація на кухні загострюється.

Режисер фільму Алонсо Руїспаласіос – призер міжнародних кінофестивалів у Берліні, Сан-Себастьяні та Одесі. "Кухня" заснована на п'єсі британського драматурга Арнольда Вескера 1957 року, але адаптована до сучасних реалій. Руїспаласіос прочитав цю книгу вперше у свої студентські роки, працюючи посудомийником і офіціантом у ресторані, що надало фільму особливої автентичності.

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Операторська робота Хуана Пабло Раміреса включає захопливі довгі плани, які передають хаос кухні під час обіднього піка. Особливої уваги заслуговує 12-хвилинний безперервний план, що показує несамовитий темп роботи ресторану.

Світова прем'єра картини відбулася на Берлінському міжнародному кінофестивалі, й критики високо оцінили її.

The Hollywood Reporter характеризує фільм як "вибухову розповідь про іммігрантів, що працюють у ресторанах, переслідуючи американську мрію". Variety називає Руїспаласіоса "одним із найоригінальніших і найцікавіших талантів у кіновиробництві Мексики", Little White Lies зазначає, що "складні стосунки персонажів і надзвичайно напружені сцени на кухні роблять перегляд настільки захопливим, що 140 хвилин пролітають непомітно", а Deadline пише, що "Кухня" – це "серіал "Ведмідь" на стероїдах".

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,1 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 75% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість"та 85% від глядачів. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 75 зі 100 балів (відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки"), а широка аудиторія – в 8,4 з 10 балів (відповідає характеристиці "всезагальне визнання").

Як повідомила пресслужба "Артхаус Трафік", в український прокат фільм вийде 22 травня 2025 року.

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