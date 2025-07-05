Наразі невідомо, чи долучилася вже до проекту якась студія.

Один із найвидатніших фільмів усіх часів "Пролітаючи над гніздом зозулі" отримає телеверсію. Правовласники розробляють новий серіал. Про це пише Deadline з посиланням на заяву племінника продюсера фільму Сола Зенца, продюсера Пола Зенца в подкасті про незалежне кіно CK Café.

"Я щойно підписав угоду з вдовою Кена Кізі на створення телесеріалу, який у першому сезоні буде розказано з точки зору Вождя. А далі ми побачимо, що станеться з Вождем після його втечі [з психіатричної лікарні]", - зазначив він.

Видання нагадало, що автор оригінального роману Кен Кізі не схвалював екранізацію Мілоша Формана 1975 року. Зокрема, тому що фільм відійшов від книги, розказаної від імені Вождя Бромдена, більш відомого як Вождь (у фільмі його грав Вілл Семпсон).

Відео дня

Наразі невідомо, хто саме пише новий спін-офф і чи долучилася до проєкту якась студія.

"Пролітаючи над гніздом зозулі" - що важливо знати

Як пише Deadline, в антиавторитарній драмі "Пролітаючи над гніздом зозулі" ув'язнений Рендл МакМерфі, зіграний Джеком Ніколсоном, потрапляє на психіатричну експертизу в Орегоні 1963 року і спонукає інших пацієнтів повстати проти деспотичної головної медсестри.

Вождь Бромден - високий наполовину індіанець, який прикидається глухонімим. Під впливом головного героя МакМерфі він розкриває свою сутність і стає символом опору та внутрішньої свободи.

Вас також можуть зацікавити новини: