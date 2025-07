Вони хочуть зосередитися виключно на майбутній грі Naughty Dog.

Креативний директор, продюсер і співпрезидент компанії Naughty Dog Ніл Дракманн заявив, що ухвалив важке рішення про припинення своєї творчої участі з проєкту The Last of Us на HBO.

"Роботу над другим сезоном завершено, і до початку активної роботи над третім - слушна нагода повністю зосередитися на майбутньому Naughty Dog, зокрема на написанні та режисурі нашої наступної гри Intergalactic: The Heretic Prophet, а також виконанні моїх обов'язків як керівника студії та креативного директора", - ідеться в його заяві, опублікованій в офіційному Instagram-акаунті студії Naughty Dog.

Спільна робота над серіалом, за його словами, стала вершиною його кар'єри. Для Дракманна була величезною честю працювати разом із Крейгом Мейзіном як виконавчим продюсером, режисером і сценаристом у двох останніх сезонах.

"Я глибоко вдячний талановитому акторському складу і знімальній групі за їхнє уважне ставлення і відданість в адаптації першої частини і триваючій роботі над другою частиною", - підкреслив він.

Також стало відомо, що Геллі Гросс, співавторка сценарію "The Last of Us Part II" і виконавча продюсерка HBO-серіалу, також залишає проєкт.

Роль Дракманна у створенні серіалу та його майбутнє

Дракманн був ключовою фігурою у створенні оригінальних ігор The Last of Us, розроблених Naughty Dog. Пізніше він став співавтором телевізійної адаптації разом із Крейгом Мейзіном - творцем визнаного мінісеріалу HBO "Чорнобиль".

Перший сезон The Last of Us вийшов 2023 року і отримав майже одностайне схвалення критиків. Другий сезон стартував у 2025 році. У квітні HBO продовжив серіал на третій сезон.

Дракманн продовжить числитися виконавчим продюсером шоу.

"Я не міг би бажати більш щедрого і талановитого партнера. Як давній шанувальник Naughty Dog і творчості Ніла в ігровій індустрії, я з нетерпінням чекаю на його нову гру. Поки він зосередиться на цьому, я продовжу роботу з нашою видатною командою, щоб створити шоу, якого очікує наша аудиторія", - зазначив Крейг Мейзін.

Intergalactic: The Heretic Prophet було анонсовано в грудні. Головну роль у грі виконає Таті Габріель, а музику напишуть Трент Резнор і Аттікус Росс. Дата релізу поки не оголошена.

