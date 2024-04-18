Про подальші плани режисера наразі нічого невідомо.

Культовий американський режисер Квентін Тарантіно, який свого часу зняв такі кінохіти, як "Кримінальне чтиво", "Убити Білла" і "Безславні виродки", відмовився від зйомок фільму "Кінокритик" (The Movie Critic), який він раніше сам характеризував як свій останній фільм у кар'єрі в якості режисера. Про це повідомило Variety.

Про початок роботи над цим фільмом стало відомо в березні 2023 року, а головну роль, за чутками, мав виконати Бред Пітт. У якийсь момент Тарантіно анонсував, що дія фільму відбуватиметься в 1977 році, а в центрі сюжету буде скромний кінокритик, який пише розумні рецензії для порножурналу. Також ходили чутки, що Пітт зіграє у фільмі свого персонажа з "Одного разу... в Голлівуді" Кліффа Бута.

Тарантіно коротко розповів про "Кінокритика" глядачам на Каннському кінофестивалі торік таке: "Народ, я не можу вам нічого сказати, поки ви не подивитеся фільм. Просто зараз мені хочеться вимовити кілька монологів персонажа, але я не збираюся цього робити. Можливо, якби відеокамер було менше. Вам просто потрібно почекати і подивитися".

Причини, через які Тарантіно передумав знімати цей фільм, поки що не повідомляють, але джерела стверджують, що він не збирається переписувати сценарій або відроджувати проєкт, а натомість будує плани перейти до чогось нового.

Цікаво, що це вже не перший проєкт, від якого режисер вирішив відмовитися після виходу свого останнього на даний момент фільму "Одного разу... в Голлівуді" у 2019 році. До цього він передумав знімати фільм "Зоряний шлях" із рейтингом R, заявивши, що це надто великий проєкт. У 2022 році Тарантіно обмірковував ідею створення восьмисерійного серіалу, але й її так і не було реалізовано.

Квентін Тарантіно – що відомо

Американський режисер Квентін Тарантіно народився 1963 року, а свій режисерський дебют – кримінальну чорну комедію "Скажені пси" – він представив 1992 року на кінофестивалі незалежного кіно "Санденс". Картину тепло прийняли критики і глядачі, її показали в Каннах і вона здобула близько десятка престижних нагород, але головне – відкрила дорогу молодому режисерові до Голлівуду.

Його наступний фільм – гангстерська комедія "Кримінальне чтиво" – вийшов у 1994 році та приніс йому "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю, а також премії "Оскар", BAFTA і "Золотий глобус" у категорії "Найкращий оригінальний сценарій", зробивши його всесвітньо відомим.

Пізніше Тарантіно виступив режисером стрічок "Джекі Браун" (1997), "Убити Білла. Фільм 1" (2003), "Убити Білла. Фільм 2" (2004), "Доказ смерті" (2007), "Безславні виродки" (2009), "Джанго вільний" (2012), "Мерзенна вісімка" (2015) і "Одного разу в... Голлівуді" (2019).

Практично всі роботи режисера були високо оцінені критиками і глядачами, отримали статус культових, а також принесли йому безліч престижних нагород і номінацій, зокрема дві перемоги на "Оскар" за найкращі сценарії до фільмів "Кримінальне чтиво" і "Джанго вільний".

Фільми Тарантіно мають добре впізнаваний стиль, який характеризується великою кількістю крові та насильства, а також дотепними діалогами, що запам'ятовуються, і яскравими персонажами.

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