Стрічка посідає 8 позицію у списку 250 найкращих фільмів за версією IMDb.

Американський кінорежисер Квентін Тарантіно задумав продати сім NFT-токенів з культового трилера "Кримінальне чтиво" з Джоном Траволтою та Ума Турман у головних ролях.

Про це повідомляє СNBC.

На аукціоні у вівторок режисер виставив сім унікальних позицій, включаючи рукописні сценарії з фільму та ексклюзивні авторські аудіокоментарі.

NFT-токен – унікальний цифровий сертифікат, який зберігається у блокчейні, гарантує оригінальність предмета і дає ексклюзивні права на нього.

У відкритому блокчейні усі токени – як монетки одного грошового еквіваленту, що взаємно замінюються. Криптовалюта так і працює: наприклад, один біткоїн можна спокійно замінити іншим, і нічого не зміниться.

Купуючи NFT-токен, користувач купує сертифікат на витвір мистецтва чи об'єкт культури. Проте завантажувати його на інші платформи, окрім як зберігати на хмарному сховищі (IPFS), не вдасться.

Продаж у NFT-форматі означає, що продані об’єкти будуть доступні лише покупцю. А прізвище щасливого власника не розголошуватимуть за умовами конфіденційності.

"Я радий представити прихильникам ці ексклюзивні сцени з "Кримінального чтива". NFT відкривають інший світ спілкування фанатів та артистів, і я радий бути частиною цього", – сказав режисер після анонсу.

"Кримінальне чтиво" - другий за рахунком фільм Тарантіно, що вийшов у 1994 році.

Історія про пригоди американських злочинців здобула широку популярність серед кіноманів. Одразу після прем’єри трилер з Траволтою й Ума Турман отримав пальмову гілку Каннського фестивалю, а через рік – "Оскар" за найкращий сценарій.

Стрічка посідає 8 позицію у списку 250 найкращих фільмів за версією IMDb.

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Автор: Яна Ставська