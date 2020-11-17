На режисера Леоніда Садовського напали неподалік від будинку, коли він вийшов в аптеку за ліками.

У понеділок, 16 листопада, в лікарні помер побитий невідомими ввечері 14 листопада харківський режисер, завідувач кафедри майстерності актора Харківського національного університету мистецтв ім. І. п. Котляревського, заслужений діяч мистецтв України Леонід Садовський. Йому був 71 рік.

Про це повідомляє місцеве видання Харків Times з посиланням на колег покійного.

Читайте такожПомер творець мультфільмів про НезнайкаЯк розповіли колеги режисера, на Садовського напали неподалік від будинку, на Салтівці, пізно ввечері, коли він вийшов в аптеку за ліками. Примітно, що нападники не взяли у побитого режисера нічого, хоча при ньому була доволі велика сума грошей.

Садовського поважали колеги і любили студенти, наголошується в матеріалі.

"Це не просто викладач. Це людина, яка виховує дітей, як своїх», - написала на його сторінці в Facebook одна зі студенток, коли режисер був ще живий і студенти збирали гроші на його лікування.

У прес-службі Нацполіції області розповіли, що на Садовського напали на пустирі. Нападники завдали загиблому важкі травми тупим предметом. Він самостійно зміг дійти до будинку, де його дружина викликала швидку допомогу. Лікарі провели складну операцію, але, на жаль, режисер помер.

У поліції відкрили кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 121 КК (умисні тяжкі тілесні ушкодження). Винним загрожує до восьми років позбавлення волі. Поліція займається їх розшуком.

Леонід Садовський-заслужений діяч мистецтв України, доцент, завідувач кафедри майстерності актора ХНУІ ім. І. п. Котляревського, педагог, режисер.

Займав керівні посади в різні роки в різних культурних установах. 30 років працював на кафедрах майстерності актора і режисури ХНУІ. У 1993-1995-головний режисер Харківського театру для дітей та юнацтва. Останні 12 років завідував кафедрою майстерності актора драматичного театру і кіно. Заслужений діяч мистецтв України.

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Автор: УНІАН