Серіал вийде на Netflix 12 червня 2023 року.

Netflix показав епічний трейлер південнокорейського постапокаліптичного екшну "Лицар у чорному" (Black Knight), від якого платформа очікує повторення успіху "Гри в кальмара".

Події серіалу, заснованого на веб-мультфільмі Delivery Knight, відбуваються у 2071 році, коли забруднення повітря на планеті Земля досягло такого рівня, що назовні неможливо жити без спеціальних респіраторів. Оскільки більша частина Корейського півострова тепер перетворилася на пустку, а в живих залишилися лише 1% його населення, водії служби доставки відіграють вирішальну роль у виживанні його мешканців, доставляючи їм кисень та різні продукти. Легендарний кур’єр під ім’ям "5-8", який володіє надзвичайними бойовими здібностями, зустрічає біженця Са-Вола, який мріє стати кур’єром, щоб врятувати інших біженців.

За наявною інформацією, бюджет серіалу склав близько 20 мільйонів доларів.

Південнокорейські фільми та серіали на Netflix

В останні роки Netflix вирішив зробити ставку на південнокорейський контент. Зокрема, днями стало відомо, що платформа вкладе 2,5 мільярди доларів у виробництво фільмів та серілів у Південній Кореї, пише Variety.

Як пише видання, у 2021 році Netflix витратив на створення корейських фільмів і серіалів 500 мільйони доларів, а у 2022 році ця сума могла становити вже 700 мільйони доларів, ймовірно, на тлі успіху серіалу "Гра в кальмара", другий сезон якого наразі перебуває в розробці.

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