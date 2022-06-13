У минулому році перший сезон серіалу буквально підірвав мережу.

Серіал "Гра в кальмара", випущений в 2021 році, став найбільш популярним в історії Netflix, тому не дивно, що творці анонсували продовження. Точної дати його виходу поки немає, проте це відбудеться не раніше 2024 року.

На офіційній сторінці стрімінговой платформи Netflix в Twitter з'явився короткий тизер другого сезону, в якому показана частина обличчя ляльки, що стала всесвітньо відомою ще по першому сезону.

Режисер і продюсер Хван Дон Хек розкрив деякі деталі нового проекту.

"Знадобилося 12 років, щоб втілити в життя перший сезон Гри в кальмара. Але всього за 12 днів проект став найпопулярнішим серіалом Netflix за всю історію. Як сценарист, режисер і продюсер, висловлюю величезну подяку фанатам по всьому світу", - написав режисер.

Відомо, що в другому сезоні глядачі знову побачать головного героя Сон Кі Хун і ведучого. Також з'явиться хлопець ляльки з першого сезону - Йонг-Хі.

У квітні 2022 року Хван Дон Хек заявив, що сценарій другого сезону ще не готовий. Також він припустив, що "Гра в кальмара 2" може стати його останнім проектом через складність роботи.

Нагадаємо, вийшов тизер нового серіалу від автора "Привидів будинку на пагорбі" і "Опівнічної меси".

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