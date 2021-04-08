"Ліпсінк батл" можна подивитися в суботу о 20:15 на телеканалі "1+1".

Вже цієї суботи відбудеться черговий ефір масштабного шоу "Ліпсінк батл", в якому зірки пародіюють відомих виконавців.

Так, 10 квітня на сцену шоу вийде хореограф "Танців з зірками" Женя Кот. Він перевтілиться в запальну і сексуальну Настю Каменських. Здається, його виступ обіцяє бути ефектним.

Протистояти йому буде хореограф Влад Яма, який спародіює переможницю "Євробачення" Джамалу. Цікаво, хто з двох хореографів здобуде перемогу.

Ліпсінк батл: що відомо

"Lip Sync Battle" - це шоу зіркових пародій, яке вже встигло стати хітом в більш ніж 10 країнах світу.

Вас чекає феєричне шоу-пародій, де відомі люди перевтілюються в зірок шоу-бізнесу під хіти, які знають і люблять всі. Головне завдання зірок - максимально переконливо відтворити пісню, копіюючи міміку, зовнішній вигляд, манеру триматися на сцені оригінального виконавця хіта. Учасники проекту розіб'ються на пари і влаштують між собою запеклий батл за звання кращого пародиста.

Боротьба зірок, а також яскраві костюми і декорації нікого не залишать байдужими і гарантовано піднімуть настрій глядачам.

Зауважимо, повний випуск "Ліпсінк батлу" можна переглянути щосуботи на 1plus1.video.

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Автор: Діана Могилєвич