У своїх повідомленнях Преслі назвала сценарій Копполи "шокуюче мстивим і зневажливим".

Єдина дочка Елвіса Преслі – Ліза Марі – незадовго до своєї смерті жорстко рознесла сценарій фільму Софії Копполи "Прісцила" через те, як в ньому був зображений її батько.

Як пише Variety, у двох електронних листах, надісланих за чотири місяці до смерті, дочка Преслі просила Копполу переглянути своє бачення персонажа та позбавити її сім'ю від публічної ганьби.

"Мій батько справляє враження хижака і маніпулятора. Як його дочка, я не бачу в цьому персонажі нічого від свого батька. Я не бачу точки зору моєї матері на мого батька. Я читаю це і бачу вашу шокуюче мстиву і зневажливу точку зору і не розумію, чому?", – написала Преслі в одному зі своїх повідомлень.

Також вона закликала оскароносного режисера утриматися від загострення її і без того натягнутих відносин з матір'ю – головною героїнею фільму Прісциллою Преслі, а також поважати почуття онуків Елвіса. У протилежному випадку вона обіцяла виступити з публічною критикою фільму, Копполи і своєї матері.

У відповідь на звернення видання, Софія Коппола процитувала свою відповідь, яку вона надіслала у вересні 2022 року Лізі Марі.

"Сподіваюся, коли ви подивитеся фінальний фільм, ви почуватиметеся по-іншому і зрозумієте, що я віддаю шану вашій матері, а також наділяю вашого батька чутливістю і складністю", – написала Коппола.

При цьому виданню не вдалося зв'язатися Прісциллою Преслі з приводу коментарів, тоді як студія А24, що продюсувала фільм, відмовилася від коментарів.

Водночас, джерело Variety повідомило, що фільм був заснований виключно на книзі "Елвіс і я", але, тим не менш, були зроблені зусилля, щоб "пом'якшити" деякі елементи книги, які могли б шокувати сучасну аудиторію. За словами інсайдера, метою Копполи було розповісти історію кохання, при цьому основна ідея фільму полягала в тому, як Прісцилла намагається адаптуватися до життя зі світовою суперзіркою. При цьому Ліза Марія Преслі, як вважають джерела, бачила ранній варіант сценарію, який врешті-решт був урізаний приблизно на 10 сторінок.

Зазначимо, біографічний фільм "Прісцилла" заснований на скандальних мемуарах єдиної дружини короля рок-н-ролу "Елвіс і я" 1985 року. Він описує стосунки між Елвісом і Прісциллою, які розпочалися в Німеччині в 1959 році. На той момент їй було всього 14 років, а Елвісу – 24 роки.

Прем'єра фільму відбулася на Венеціанському кінофестивалі у вересні 2023 року, де за роль Прісцилли Преслі актриса Кейлі Спені ("Погані часи в Ель-Роялі") отримала Кубок Вольпі. Елвіса в стрічці зіграв зірка серіалу "Ейфорія" Джейкоб Ейлорді.

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