Лізі Марі було 54 роки. Точна причина її смерті невідома, але світові ЗМІ пишуть про зупинку серця.

Померла співачка Ліза Марі Преслі - єдина дочка і спадкоємиця Елвіса Преслі. Вона була першою дружиною Майкла Джексона і другою дружиною Ніколаса Кейджа. Про це повідомляє Variety.

ЗМІ пишуть, що Лізу Марі знайшли без свідомості в її будинку в Каліфорнії. У неї зупинилося серце. Медики зробили їй укол адреналіну, щоб відновити пульс, але це не допомогло.

Пізніше мати Лізи Марі Прісцилла Преслі підтвердила смерть дочки.

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"З величезним болем я змушена повідомити жахливу новину, що моя прекрасна дочка Ліза Марі нас покинула", - повідомила екс-дружина Преслі. Однак про причину смерті 54-жінки вона нічого не говорила.

Ліза Марі Преслі: чим відома

Єдина дочка Елвіса Преслі народилася в 1968 році в Мемфісі. У дев'ятирічному віці дівчинка втратила батька і стала єдиною спадкоємицею його майна.

Ліза Марі в 2003 році випустила перший сильний альбом, в 2005 - другий, в 2012 - третій і останній.

У 1994 році дівчина вийшла заміж за відомого співака Майкла Джексона, проте через два роки пара розлучилася.

У 2002 році дочка Преслі знову вийшла заміж. Її обранцем став Ніколас Кейдж - американський актор і кінорежисер, який був шанувальником батька Лізи Марі. Пара розлучилася лише через чотири місяці після весілля.

Нагадаємо, з'явилися подробиці смерті онука Елвіса Преслі.

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