В український прокат фільм "Лялі їдуть далі" вийде у вересні 2023 року.

Вийшов український трейлер дорожньої комедії "Лялі їдуть далі" (Drive-Away Dolls), яка стане першим сольним фільмом Ітана Коена після розпаду творчого тандему легендарних братів Коен.

За сюжетом фільму, дві незадоволені життям подруги вирішують почати все з чистого аркуша. Тому вони відправляються в несподівану подорож в Таллахассі, проте все йде шкереберть, коли на їхньому шляху постає банда бездарних злочинців.

Головні ролі у фільмі виконали Маргарет Куеллі ("Одного разу в Голлівуді", "Небезпечна роль Джин Сіберг"), Джеральдін Вішванатан ("Бездоганний", "Чудотворці"), Біні Фелдштейн ("Леді Берд", "Імпічмент: Американська історія злочинів"), Метт Деймон ("Розумник Вілл Хантінг", "Одинадцять друзів Оушена", "Марсіанин", "Ейр") і Педро Паскаль ("Нарко", "Мандалорець", "Останні з нас", "Нестерпна тяжкість величезного таланту").

В український прокат фільм "Лялі їдуть далі" вийде у вересні 2023 року, точна дата релізу стане відома трохи пізніше.

Розпад тандему братів Коен

У 2021 році культовий творчий дует з братів Джоела та Ітана Коенів заявили, що більше не зніматимуть фільми разом – їхній останній спільний фільм "Балада Бастера Скраггса" вийшов у 2018 році. Як причину розриву вони назвали обопільне бажання кожного спробувати щось своє. У підсумку вже в 2021 році Джоел випустив фільм "Трагедія Макбета", а Ітан вирішив зосередиться на роботі в театрі та над документальним кіно.

Майже за 40 років спільної роботи брати Коени зняли безліч фільмів, які отримали статус культових: "Виховуючи Арізону", "Великий Лебовські", "Фарго", "О, де ж ти, брате?", "Старим тут не місце", "Всередині Льюїна Девіса" і багато інших.

На їх рахунку 16 номінацій на "Оскар" в різних категоріях і чотири перемоги. Також на їхньому рахунку "Золота пальмова гілка" Каннського кінофестивалю і ще безліч інших престижних нагород і номінацій.

Проте вже в липні 2023 року Ітан Коен заявив західним ЗМІ, що наразі вони з братом знову працюють над спільним проектом. Втім, жодних деталей він не розкрив.

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