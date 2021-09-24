Вперше майже за 40 років тісної братської співпраці Джоел Коен поставив фільм без свого рідного брата Ітана.

Нью-йоркський кінофестиваль, що починається 24 вересня, відкриє новий фільм Джоела Коена "Трагедія Макбета "- перший "сольний" проект одного з братів Коенів.

У зв'язку з цим кінопреса сповнена здогадок і чуток про завершення одного з найбільш плідних творчих тандемів сучасного кіно.

Вперше майже за 40 років братської співпраці Джоел Коен поставив фільм без свого рідного брата Ітана. Інформацію про ймовірний кінець братської співпраці поширив композитор фільму Картер Беруелл, заявивши наступне: "Ітан більше не хоче працювати в кіно. Його цілком влаштовує те, що він зараз робить. У братів лежить на полиці купа нереалізованих сценаріїв, але що саме буде робити Джоел без брата, сказати поки важко".

Беруелл, ймовірно, знає, про що говорить. Його співпраця з Коенами майже така ж довга, як і їх власна. Він писав музику до всіх їхніх фільмів, починаючи з самого першого - "Просто кров" 1984 року.

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Досі майже за 40-річну кінокар'єру у братів не було жодного фільму, який вони б робили поодинці. Тому всі з нетерпінням чекають нового фільму. Тим більше що сам матеріал, до якого звернувся для свого самостійного дебюту Джоел, виглядає на тлі фільмографії Коенів незвично. Дія більшості їхніх фільмів відбувається або в наш час, або в недавньому минулому, і саме саркастична, іронічна оцінка сучасності - те, за що їх люблять глядачі. І ніколи досі вони не бралися за екранізацію великих шедеврів світової літератури.

Буквально кілька кадрів, що увійшли в опублікований напередодні прем'єри трейлер, дають лише деяке уявлення про стилістику картини.

Трохи світла на стилістику фільму Коена пролив Картер Беруелл: "Фільм чорно-білий, повністю знятий в павільйонах, без спроб наблизитися до шотландської реальності. На Шотландію не схоже. Більше скидається на світ психологізму. Незважаючи на це, театральною постановкою це теж не назвеш. Джоел порівнював його з кіно німецького експресіонізму. Ви перебуваєте в психологічному світі, це стає ясно з першого ж кадру", - розповів виданню IndieWire композитор.

У головній ролі - Дензел Вашингтон. Це перша його роль у коенівському фільмі. У другій головній ролі, леді Макбет - постійна учасниця коенівських фільмів, їх талісман і дружина Джоела Френсіс Макдорманд. Також у фільмі знімалися ірландець Брендан Глісон в ролі короля Дункана, британець Гаррі Меллінг в ролі його сина Малькольма та інші.

Актриса Френсіс Макдорманд і режисер Джоел Коен одружені з 1984 року. Макдорманд - талісман творчої спілки братів Коенів. Вона знялася у восьми їхніх фільмах. "Макбет", в якому вона грає роль леді Макбет - дев'ятий.

Європейська прем'єра "Трагедія Макбета" намічена на день закриття Лондонського кінофестивалю 17 жовтня. У прокат картина вийде 25 грудня, а на платформі Apple TV + з'явиться 14 січня 2022 року, передає Бі-бі-сі.

Нагороди фільмів братів Коенів

За чотири десятиліття фільми братів удостоєні: 39 оскарівських номінацій, шість золотих статуеток; 37 номінацій BAFTA і теж шість нагород; 20 номінацій на "Золотий Глобус", з них три увінчані успіхом. "Золота пальмова гілка" і Гран-прі в Каннах і безлічі інших, менш престижних нагород.

Хто такі брати Коени

Діти з інтелігентної професорської єврейської сім'ї (батько - університетський викладач економіки, мати - мистецтвознавець), брати, різниця у віці у яких становить три роки (Джоел народився в 1954, Ітан в 1957 році), з юних років, проведених в передмісті Міннеаполіса, разом, не відриваючись від телевізора, поглинали і вбирали всю доступну в американській провінції кінопродукцію - від серіалів про Тарзана до фільмів-нуар, від комедій і мюзиклів до зрідка попадаючих на американський екран фільмів італійського неореалізму і французької Нової хвилі.

В середині 60-х підліток Джоел на зароблені від стрижки газонів в сусідських будинках гроші купив аматорську 8-міліметрову кінокамеру, і брати зайнялися створенням своїх дитячих рімейків улюблених кінофільмів. Поступово стали знімати і власні, оригінальні картини.

Вони вчилися-відповідно з різницею в три роки - спочатку в одній школі, потім в одному коледжі, престижному, приватному, ліберальному, тобто орієнтованому на гуманітарні предмети Бард-коледжі.

Лише на рівні подальшої освіти їх шляхи ненадовго розійшлися. Джоел відразу вступив до кіношколи Нью-Йоркського університету, а потім в аспірантуру з кіно в Університеті штату Техас. Ітан вивчав філософію в Прінстоні.

З першого ж спільного фільму, знятого в 1984 році "Простої крові", склався унікальний, своєрідний і миттєво впізнаваний стиль братів Коенів.

Автор: Ірина Погоріла