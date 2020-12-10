Пфайффер повідомила, що зйомки третього фільму повинні початися навесні 2021 року.

Актриса Мішель Пфайффер зіграє в картині Marvel під назвою "Людина-мураха 3".

Читайте такожДжон Девід Вашингтон хотів би зірки у" Фантастичній четвірці " MarvelЗокрема, на підкасті Ladies First With Laura Brown Мішель Пфайффер, яка виконала роль Джанет ван Дайн - першої Оси і екранної дружини героя Майкла Дугласа, підтвердила своє повернення в проект.

"Я повинна зніматися в "Людині-мурасі", третій", - сказала Пфайффер у відповідь на питання, чим вона збирається займатися найближчим часом.

Крім того, Пфайффер повідомила, що зйомки третього фільму повинні стартувати навесні 2021 року, передає 112.ua.

Подробиці сюжету поки не розголошуються. Прем'єра "Людини-Мурахи 3" запланована на 2022 рік.

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Автор: УНІАН