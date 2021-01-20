Серіал вийшов зовсім недавно, 8 січня.

8 січня 2021 року відбулася прем'єра серіалу "Люпен". Він моментально став першим французьким серіалом, який потрапив до списку 10 найкращих стримерів, в США і багатьох інших країнах.

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Про це повідомляє Variety.

Netflix прогнозує, що за перші 28 днів шоу можуть подивитися 70 млн передплатників. А це означає, що "Люпен" обганяє інші відомі серіали "Бріджертони" (63 млн за 28 днів), "Ферзевий гамбіт" (62 млн).

Варто відзначити, що "Люпен" заснований на романах французького письменника Моріса Леблана про грабіжника-джентльмена і майстра маскування Арсена Люпена. Дії будуть відбуватися в реальному часі.

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Автор: УНІАН