В український прокат фільм вийде 26 червня 2025 року.

Кінокомпанія Blumhouse Productions нарешті показала повний трейлер науково-фантастичного фільму жахів "М3ГАН 2.0" (M3GAN 2.0), сиквелу хітового фільму 2022 року.

Події фільму розгортаються через два роки після кривавої різанини, яку влаштувала божевільна лялька-вбивця М3ҐАН. Тепер її розробниця Джемма є відомою авторкою та бореться за контроль над ШІ, а її племінниця Кеді – вже бунтівна дівчина-підліток. У цей час потужна військова корпорація на базі технології М3ҐАН створює нову суперзброю – робота Амелію. Вона швидка і розумна, а, головне, полює на всіх, хто пречетний до її створення, тож Джемма – теж у списку. Щоб врятувати свою родину і весь світ, жінка мусить повернути М3ҐАН, і цього разу вона має бути ще сильнішою, ще небезпечнішою та ще божевільнішою.

У новому фільмі до своїх ролей повернулися Еллісон Вільямс, Вайолет МакГроу та Емі Дональд/Дженна Девіс, які повторили образи Джемми, Кеді та М3ҐАН. Тим часом, Браян Джордан Альварес та Джен Ван Еппс знову зіграли Коула та Тесс.

Відео дня

А ось роль Амелії дісталася голлівудській акторці родом з Києва – Іванні Сахно ("Тихоокеанський рубіж: Повстання", серіал "Асока").

Автором сценарію та режисером виступив новозеландець Герард Джонстоун, який також зняв першу частину "М3ҐАН", а продюсерами знову стали Джеймс Ван і Джейсон Блум.

Як повідомила прес-служба B&H film distribution, в український прокат фільм вийде 26 червня 2025 року.

Вас також можуть зацікавити новини: