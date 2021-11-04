Після виходу документальної стрічки "Madam X" про однойменний 14-й студійний альбом співачку зняли у новому образі.

Поп-ікону Мадонну, яка приголомшила фанатів відвертою зйомкою в образі мертвої Мерилін Монро, у мережі звинуватили в естетизації самогубства, адже співачка знялася оголеною, вдаючи загиблу кінозірку.

Про це у Twitter написав Майк Сінгтон.

"За якоюсь хворою та моторошною причиною Мадонна вирішила відтворити ложе смерті Мерилін Монро. Чорно-білі фото – це насправді спальня Мерилін Монро, де вона померла", – написав Сінгтон.

Відомо, що фотограф Стівен Кляйн надихався на зйомки, зокрема, вміщеними у книжку Берта Штерна "The Last Sitting" фотографіями Монро за шість тижнів до смерті зірки кіно.

За словами самого Кляйна, йому хотілося дослідити стосунки між фотографом та його об’єктом.

"Дружбу, творчий процес і те, як мистецтво може імітувати життя й навпаки. Мадонну вразила крихкість Монро. Тому ми вирішили знайти номер в готелі і спробувати зафіксувати зв’язок між зіркою й камерою, таємницю та магію цієї творчої взаємодії", – сказав він у поширеному в мережі прес-релізі.

Мерилін померла від передозування у віці 36 років.

У мережі зйомки Кляйна звинуватили в естетизації самогубства. Декотрі користувачі зауважили, що у книжці Штерна посмертних фото Мерилін не було.

Також фанатам не сподобався надмірний фотошоп зірки, що приховав її самобутню зовнішність: "Серйозніша проблема – фотошоп, пластична хірургія та фейкові фото для Instagram і глянців. Я не проти ботоксу чи пластики, мені 62 роки… Хоч я ніколи не робила цього, проте гадаю, що треба бути чесним в цьому, коли ви це робите".

Своєю чергою, поціновувачі творчості Монро зізналися, що після того, як побачили смерть своєї кіноулюблениці очима Кляйна, розплакалися та були засмучені.

"Це далеко не гламурна трагедія заради "лайків". У "The Last Sitting" не було фотографій Мерилін на смертному одрі, а багато з них були щасливими та усміхненими", – зауважив користувач.

Сама Мадонна на зауваження громадськості не відповіла.

Як писав УНІАН, зйомки Мадонни в образі Мерилін Монро для V Magazine були присвячені новому арт-проекту зірки Madam X.

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Автор: Віолетта Орлова