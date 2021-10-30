Після виходу документальної стрічки "Madam X" про однойменний 14-й студійний альбом співачку зняли у новому образі.

Американська поп-ікона Мадонна знялася в образі мертвої кіноакторки Мерилін Монро для V Magazine.

На кадрах з нових зйомок співачка позувала у сексуальному корсеті, панчохах та хутряній накидці. Зачіску для Мадонни стилісти теж підібрали, як у Монро.

Серія світлин відображає як буремне життя голлівудської кіноакторки з чоловіками й випивкою, так і саму смерть зірки кінематографу.

На одному з фото Мадонну повністю роздягнули й поклали на ліжко спиною до камери, таким чином вдаючи померлу.

Після виходу документальної стрічки "Madam X" про однойменний 14-й студійний альбом співачку зняли у новому образі. Через Мадонну автори ідеї хотіли показати всю трагедію іншої ікони – Мерилін Монро.

На фотосесію надихнув культовий фільм Берта Стерна про Мерилін.

У розмові з V Magazine Мадонна обговорила понад 40-річну кар’єру на сцені, джерела натхнення для "Madam X" та характер, що допоміг зірці вистояти у шоу-бізнесі.

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Автор: Віолетта Орлова