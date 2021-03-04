Музиканти розкрили нові подробиці спільної колаборації, яку фанати заочно охрестили «дуетом року».

У мережі з'явилися перші кадри з масштабних зйомок майбутньої відеороботи "Bestseller", яка стала найдорожчим кліпом в історії двох артистів. Ексклюзивно для журналу "ОК!" Макс і Юля розповіли про те, як готувався їх дует і що очікувати шанувальникам в найближчому майбутньому.

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Ідея колаборації з'явилася рік тому. "Ніколи не хочеться робити дует заради дуету, завжди важливий обмін енергією між артистами, з Максом ми збіглися», — говорить Юля (Zivert). Макс додає: "Ми з Юлею абсолютно різні, але нас ріднить підхід до музики, її філософія і любов до ретровейву. Наші шанувальники давно просили про цей дует, і час прийшов!».

У знімальної команди було чотири варіанти сценарію, а сам сюжет кліпу продиктований рядком з пісні «Bestseller»: «це мистецтво — не ховати почуття, тебе любити у цілого світу на очах».

"Наша історія просякнута сучасними тенденціями в суспільстві. Люди все більше віддаляються від реальності, більше половини часу доби проводять в соцмережах, заводять там знайомства і підвищують свій соціальний статус. "Bestseller» — це історія про самотність в стилі кіберпанк", - так описав головну ідею Макс Барських.

"Наш кліп - як різкий стрибок з минулого в майбутнє", — сформулювала його настрій Zivert.

Підготовка до зйомок зайняла більше чотирьох місяців, а загальна вартість кліпу перевищила 200 тисяч доларів. При цьому, за словами Барських, артисти з нуля вчилися новій пластиці і займалися з хореографом, відрепетирували безліч мізансцен і трюків без дублерів.

«На майданчику ми підтримували один одного, трохи змагалися, кожен працював на максимумі. Утворилася відмінна команда, якій все по плечу«, — поділився своїми враженнями Макс. саме командну роботу зазначила і Юля: "гармонія-перше слово, яке спадає на думку. Перебуваючи на зйомках в цій безкрайній пустелі, я кожен раз підіймала погляд до небес і думала, невже це правда ми, робимо щось настільки круте. Щастя і величезне задоволення отримано від роботи з Максом. Великий професіонал і неймовірно обдарований музикант на студії і справжня машина на знімальному майданчику. Просто спасибі йому за цей досвід!»

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Автор: УНІАН