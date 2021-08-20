Співак Макс Барських презентував кліп на новий англомовний трек Just Fly, що очолить майбутній альбом.
Відео прем’єри вже можна переглянути на каналі музиканта в Youtube.
5-хвилинний ролик український кліпмейкер Жан Бадоєв вирішив повністю присвятити золотій добі голлівудського кінематографа.
Помаранчеві тони різко перетікають у блакитні, а на співака постійно викочуються спалахи різнобарвного світла. Проте є прямі посилання й на сучасне кіно, наприклад, "Ла-ла Ленд".
Макс Барських зіграв у кліпі закоханого романтика, залицяння якого врешті закінчуються поцілунком з героїнею – моделлю Катрін Барк.
Сам кліп позиціюють як мюзикл 1950-х. За словами Макса, його новий персонаж максимально наближений до того, як він сам відчуває життя.
Зйомки проходили протягом тижня в одному з терміналів "Борисполя". Для завершальної сцени залучили 20 одиниць спецтехніки, в тому числі 5 сучасних пасажирських літаків, зокрема Boeing 737-800.
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