5-хвилинний ролик український кліпмейкер Жан Бадоєв вирішив повністю присвятити золотій добі Голлівуду.

Співак Макс Барських презентував кліп на новий англомовний трек Just Fly, що очолить майбутній альбом.

Відео прем’єри вже можна переглянути на каналі музиканта в Youtube.

5-хвилинний ролик український кліпмейкер Жан Бадоєв вирішив повністю присвятити золотій добі голлівудського кінематографа.

Помаранчеві тони різко перетікають у блакитні, а на співака постійно викочуються спалахи різнобарвного світла. Проте є прямі посилання й на сучасне кіно, наприклад, "Ла-ла Ленд".

Макс Барських зіграв у кліпі закоханого романтика, залицяння якого врешті закінчуються поцілунком з героїнею – моделлю Катрін Барк.

Сам кліп позиціюють як мюзикл 1950-х. За словами Макса, його новий персонаж максимально наближений до того, як він сам відчуває життя.

Зйомки проходили протягом тижня в одному з терміналів "Борисполя". Для завершальної сцени залучили 20 одиниць спецтехніки, в тому числі 5 сучасних пасажирських літаків, зокрема Boeing 737-800.

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Автор: Іван Бойко