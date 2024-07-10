В українському прокаті фільм з'явиться до кінця 2024 року.

В Україні покажуть новий психологічний горор від культової незалежної кіностудії А24 – "Єретик" (Heretic), який зняли режисери Скотт Бек і Брайан Вудс, відомі своєю сценарною роботою у франшизі "Тихе місце".

За сюжетом, двоє мормонських міссіонерок намагаються навернути у віру літнього чоловіка. Проте, на перший погляд милий слухач, виявляється маніяком та антирелігійним фанатиком. Тепер дівчатам доведеться шукати вихід з його будинку-лабіринту з безліччю пасток та витончених тортур, які Єретик називає "випробуванням віри".

"Єретик" Бека та Вудса зібрав по-справжньому зірковий каст акторів. Радикально нове для своєї кар'єри амплуа отримав зірка ромкомів початку нульових Г'ю Грант ("Ноттінг Гілл", "Щоденник Бріджит Джонс", "Реальна любов") – фанатичний атеїст, що балансує між іронічним циніком та жорстоким маніяком. Британський актор продовжує тенденцію вибору ролей негативний або неприємних персонажів, яка простетується протягом останніх років в його кар'єрі ("Джентельмени", "Підземелля драконів").

Ролі сестер-мормонок виконують яскраві молоді акторки Софі Тетчер ("Шершні", "MaXXXін") та Хлоя Іст ("Фабельмани").

Продюсером фільму виступила Стейсі Шер, яка працювала з Квентіном Тарантіно над його культовими стрічками "Кримінальне чтиво", "Джанго вільний" і "Мерзенна вісімка", а також спродюсувала "Ерін Брокович" та горрор "Ключ від усіх дверей". Втілити на екрані похмурі лабіринти "Єретика" режисеру допомагав легендарний оператор "Олдбоя", "Воно" та "Вонки" Чунг-хун Чунг.

Стрічка поєднує в собі головоломку та моторошну естетику в стилі "Смертельного лабіринту", "Людини-невидимки" та франшизи "Пила". Небезпечна мишоловка, в яку потріпляють юні героїні, поставить перед ними та глядачем незручні питання: "Чи може хтось мати монополію на мораль?" і "Хто саме – заслуговує на диво?".

Як повідомила прес-служба кінокомпанії Adastra Cinema, в українському прокаті фільм з'явиться до кінця 2024 року, точна дата реліза стане відома трохи пізніше. Втім, вже відомо, що в американських кінотеатрах фільм вийде 15 листопада 2024 року.

Нагадаємо, наразі в українських кінотеатрах триває прокат ще одного гучного горору від студії А24 – "МаХХХін" (MaXXXine) з Мією Гот, що є заключною частиною нашумілої горор-трилогії Х від режисера Тая Веста. Цікаві факти про фільм читайте в нашому окремому матеріалі.

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